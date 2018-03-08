ولي العهد السعودي يعد زعيم الكنيسة الإنجليزية بتعزيز الحوار بين الأديان

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس أساقفة كانتربري زعيم الكنيسة الإنجليزية، جاستن ويلبي، ووعده بتعزيز الحوار بين الأديان ضمن برنامج الإصلاحات التي أطلقها بالمملكة.

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وأعلن قصر لامبث، حيث مقر أسقفية كانتربري بلندن في بيان صدر اليوم الخميس، أن محمد بن سلمان أطلع ويلبي، خلال حديث "ودي وصادق" استغرق نحو ساعة، على خريطة طريق السعودية لتنفيذ برنامج الإصلاحات "رؤية 2030".

وأضاف البيان أن "ولي العهد السعودي أبدى التزاما قويا بدعم ازدهار معتنقي مختلف المعتقدات الدينية والحوار بين الأديان داخل المملكة وخارجها".

من جانبه، أعرب زعيم الكنيسة الإنجليزية عن قلقه إزاء "القيود المفروضة على ممارسة المسيحيين للطقوس الدينية في السعودية"، مشددا على "أهمية دعم زعماء جميع المعتقدات لحرية الدين والاعتقاد".

كما عبر رئيس أساقفة كانتربري عن تأسفه للأزمة الإنسانية في اليمن، داعيا الأمير محمد بن سلمان إلى "فعل كل ما بوسعه للحد من معاناة المدنيين ووقف الأزمة".

واعتبر ويلبي أن "السعودية يمكن أن تلعب دورا حاسما في حماية الأقليات الدينية حول العالم".

وأطلع ولي العهد السعودي ورئيس أساقفة كانتربري سويا على مجموعة مختارة من النصوص المبكرة للديانات المسيحية والإسلامية واليهودية الموجودة في مكتبة قصر لامبث، بما فيها مصحف عثر عليه في جامعة برمنغهام في العام 2015، ويعد أحد أقدم نسخ القرآن في العالم.

archbishopofcanterbury.org

archbishopofcanterbury.org

ويوم الاثنين الماضي، كان ولي العهد السعودي اجتمع خلال زيارته لمصر مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

المصدر: موقع أسقفية كانتربري الإلكتروني

إينا أسالخانوفا





