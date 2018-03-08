خامنئي: تواجدنا في المنطقة ليس من شأن الغرب

شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على أن طهران لا تعتزم بحث تواجدها في المنطقة مع أوروبا والولايات المتحدة.

وذكر المرشد الإيراني عبر موقعه الرسمي اليوم أن بلاده لا تنوي بحث هذه المسألة إلا مع دول المنطقة نفسها، متسائلا ما دخل الأوروبيين والأمريكيين في المنطقة.

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وقال: "تأتي الدول الأوروبية إلى طهران وتقول إننا نريد أن نتفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة. هذا ليس شأنكم، وهذه منطقتنا. لماذا أنتم هنا؟"

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام معدودة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إيران لبحث دور طهران في الأزمات الإقليمية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف