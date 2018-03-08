البيت الأبيض يعلن انتصار ترامب على غريمته الإباحية كليفورد

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربح القضية، التي رفعتها ضده ممثلة الأفلام الإباحية، سيفاني كليفورد.

وقالت ساندرز في تصريح صحفي، إن ترامب أكد منذ البداية أن الاتهامات الموجه ضده بخصوص إقامة علاقة مع الممثلة الإباحية، كليفورد، غير صحيحة، مؤكدة أن هذه الدعوى ربحها ترامب أمام القضاء، داعية إلى التوجه لمحاميه للحصول على كل التفاصيل.

أما صحيفة "وول ستريت"، واستنادا إلى مصادر لم تذكرها، فقد أفادت بأن محامي ترامب دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ستورمي دانيلز، في إطار اتفاق على عدم كشف علاقتها مع ترامب، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

وبعد أن قضت المحكمة العليا في لوس أنجلس، ببطلان اتفاق "حفظ السرية"، اعترفت الممثلة بأنها كانت على علاقة بترامب في 2006-2007 وذلك بعد زواجه من ميلانا.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي