بكين تحث الكوريتين على مواصلة التقارب

دعت بكين الكوريتين في ضوء الإعلان عن قمة قريبة بينهما، إلى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، إنها ترحب بـ"النتيجة الإيجابية" للزيارة التي قام بها وفد كوري جنوبي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ والتقى خلالها الزعيم كيم جونغ اون.

وأضافت الخارجية الصينية: "نأمل أن تطبق كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفاقهما هذا بصدق وان تواصلا جهودهما الرامية إلى المصالحة والتعاون"، مؤكدة استعداد بكين "لمواصلة أداء دورها في سبيل تحقيق هذه الغاية".

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وكان المتحدث باسم الوزارة غينغ شوانغ قد شدد في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن التقارب بين الكوريتين "يجب أن يتسع" ليشمل الولايات المتحدة.

وإثر هذه الزيارة أعلنت سيئول أن الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، اتفقا على أن يلتقيا نهاية أبريل في قمة تاريخية بينهما، مؤكدة أن بيونغ يانغ مستعدة لتعليق تجاربها النووية والصاروخية والحوار مع واشنطن في موضوع نزع سلاحها النووي.

وفي أعقاب الإعلان عن القمة المرتقبة بين الكوريتين، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤشرات انفتاح كوريا الشمالية على حوار محتمل مع بلاده، مجددا في الوقت ذاته التأكيد على أن كافة الخيارات تبقى قائمة.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد