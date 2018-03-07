ولايتي: لودريان لن يجني في طهران ما يتعارض مع مصالحنا

أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لن يجني من زيارته إلى طهران شيئا يتعارض مع مصالحها.

ونسبت وكالة "فارس" إلى ولايتي تأكيده أنه حتى لو أن الأمريكيين حاولوا فرض القيود على برنامج بلاده الدفاعي، فإن طهران لن تستسلم لهم.

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وعلّق ولايتي على زيارة الوزير الفرنسي قائلا: "إن زيارة لودريان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الإيراني ومن المؤكد أن مسؤولينا أوضحوا له بدقة وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه تيقن من أنه لن يجني من هذه الزيارة شيئا يتعارض مع مصالح الإيرانيين".

وأضاف: "حتى لو أن الأميركيين كانوا يسعون لفرض قيود على برنامجنا الدفاعي، فإن الشعب والحكومة الإيرانيين لن يستسلما لذلك".

المصدر: فارس

محمد الطاهر