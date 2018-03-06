الظواهري يحرض مسلمي المغرب العربي ضد فرنسا

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري المسلمين في المغرب العربي إلى مقاتلة الجنود الفرنسيين المتواجدين في منطقة الساحل الإفريقي.

جاء ذلك في شريط فيديو نشرته الثلاثاء مجموعة "سايت" الأمريكية لرصد المواقع المتطرفة، بعنوان "فرنسا قد عادت يا أحفاد الأسود" دون الإشارة إلى تاريخ تصويره.

وأشار الظواهري في رسالته المصورة إلى أن الفرنسيين "من قاتلهم آباؤكم وقتلوهم وطردوهم، ها قد عادوا ليقتلوا إخوانكم المسلمين ويطردوهم، ويذكرونكم أنكم ما زلتم تحت احتلالهم وقهرهم" أي الاستعمار الفرنسي.

وتطرق خليفة أسامة بن لادن إلى فشل ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي"، معتبرا أن "الفساد القديم قد عاد أشد ضراوة وفسادا" .

وكانت السفارة الفرنسية في واغادوغو ورئاسة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو تعرضتا لهجمات الجمعة الماضية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولم يشر الظواهري إلى هجمات واغادوغو الأخيرة، التي تبنتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تنشط في مالي.

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المصدر: أ ف ب

علي جعفر