القاعدة تتبنى الهجوم على السفارة الفرنسية في عاصمة بوركينا فاسو

أفادت وكالة "رويترز"، بتبني تنظيم في مالي يعد فرعا لتنظيم القاعدة، مسؤولية الهجوم المسلح في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.

وكانت العاصمة واغادوغو، تعرضت لهجومين استهدفا مقر الجيش والسفارة الفرنسية وخلفا 16 قتيلا بينهم ثمانية مسلحين و80 جريحا.

ونقلت وسائل إعلام عن تسجيل من التنظيم قال فيه إن الهجومين نفذا انتقاما لمقتل أحد قادته في غارة نفذتها القوات الفرنسية في الآونة الأخيرة.

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المصدر: رويترز