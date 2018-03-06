السفارة الأمريكية في أنقرة تستأنف عملها مجددا

أعن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة، ديفيد جينر، أن السفارة ستفتح أبوابها مجددا غدا الأربعاء لتقدم كافة خدماتها المعتادة، بعد يومين من الإغلاق بسبب تهديد أمني.

وقال المتحدث جينر "ستعمل السفارة الأمريكية في أنقرة بشكل طبيعي وتقدم كل الخدمات الاعتيادية بدءا من يوم الأربعاء السابع من مارس"، مضيفا "نقدر الدعم القوي المستمر من الشرطة الوطنية التركية في الحفاظ على أمن منشآتنا وموظفينا".

وكانت الشرطة التركية ألقت القبض على 4 مواطنين عراقيين أمس بولاية سامسون، بتهمة التخطيط لشن هجوم على السفارة في أنقرة.

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المصدر: رويترز

علي جعفر