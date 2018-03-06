الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا تجثم على فوهة الاضطرابات والانتخابات المبكرة

أعرب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس عن اعتقاده بأن خطر اندلاع اضطرابات وإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا عالي الاحتمال، معبرا عن مخاوفه من "استفادة" روسيا من ذلك.

وجاء في الرسالة التي وجهها كوتس إلى الكونغرس، أن أوكرانيا لا تزال أمام خطر اضطرابات داخلية، قد تستفيد منها روسيا لتقويض تطلعات كييف نحو الغرب".

وأشار إلى أن "هذه العوامل تهدد انتعاش الاقتصاد الأوكراني الذي يلوح في الأفق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تغيرات في سياستها الخارجية، ما قد يؤجج مزيدا من التوتر بين روسيا والغرب".

وأضاف أن "استياء الشعب من وتائر الإصلاحات وتدني مستوى المعيشة وتدهور الوضع فيما يخص الفساد والاستقطاب السياسي عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 2019 قد تؤدي إلى إعلان انتخابات مبكرة".

ومن جديد اتهم كوتس روسيا بالتدخل في الأوضاع بأوكرانيا، فيما أكدت موسكو أكثر من مرة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وتتمنى تطبيع الأوضاع داخل هذا البلد بأسرع ما يمكن.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف