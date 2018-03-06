ألمانيا تنظر في تسليم صالح مسلم لتركيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy84
أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن ألمانيا ستنظر في مسألة تسليم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي صالح مسلم لتركيا.
وقال غابرييل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في برلين، اليوم الثلاثاء: "تلقينا رسالة شفهية من الخارجية التركية، وسنحول هذا الطلب كالعادة إلى وزارة العدل، حيث سيتم النظر فيه وفقا للدستور".
يذكر، أن السلطات التشيكية أوقفت صالح مسلم في براغ نهاية الشهر الماضي. وقررت المحكمة الإفراج عنه على الرغم من مطالبة أنقرة بتسليمه. وبعد أيام ظهر صالح مسلم في مظاهرة مؤيدة للأكراد في العاصمة الألمانية برلين.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيما إرهابيا وذراعا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.
المصدر: إنترفاكس
أنطون زوييف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)