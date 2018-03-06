ألمانيا تنظر في تسليم صالح مسلم لتركيا

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن ألمانيا ستنظر في مسألة تسليم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي صالح مسلم لتركيا.

وقال غابرييل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في برلين، اليوم الثلاثاء: "تلقينا رسالة شفهية من الخارجية التركية، وسنحول هذا الطلب كالعادة إلى وزارة العدل، حيث سيتم النظر فيه وفقا للدستور".

إقرأ المزيد

يذكر، أن السلطات التشيكية أوقفت صالح مسلم في براغ نهاية الشهر الماضي. وقررت المحكمة الإفراج عنه على الرغم من مطالبة أنقرة بتسليمه. وبعد أيام ظهر صالح مسلم في مظاهرة مؤيدة للأكراد في العاصمة الألمانية برلين.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيما إرهابيا وذراعا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

إقرأ المزيد

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف