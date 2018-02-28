صالح مسلم يغادر التشيك

أكد ميروسلاف كروتينا، محامي الزعيم السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري صالح مسلم المفرج عنه أمس، أن موكله غادر الأراضي التشيكية وسيواصل برنامجه "المكثف" في أوروبا.

إقرأ المزيد

وقال كروتينا للصحفيين اليوم الأربعاء: "لدى صالح مسلم جدول أعمال مكثف سيلقي في سياقه خطبا وسيلتقي سياسيين في مختلف الدول لمناقشة المسائل المتعلقة بمحاربة داعش ووضع الأكراد في سوريا".

وأضاف كروتينا أن توقيف مسلم في العاصمة براغ السبت الماضي "عطل قليلا برنامجه"، موضحا أنه "سيبقى داخل حدود الاتحاد الأوروبي، على أي حال"، تنفيذا لقرار الإفراج عنه الذي أصدرته محكمة براغ أمس الثلاثاء.

وأثار قرار المحكمة التشيكية غضب السلطات التركية التي أدرجت مسلم على قائمة أخطر المطلوبين لانتمائه لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الذي تعتبره أنقرة فرعا سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.

واتهم المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ التيشك بدعم الإرهاب إثر الإعلان عن إطلاق سراح مسلم، وتعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بملاحقة مسلم أينما ذهب، فيما كذب هو نفسه اتهامات أنقرة ضده.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا