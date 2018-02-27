صالح مسلم: الاتهامات التركية بحقي ملفقة

قال الزعيم السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري صالح مسلم بعد أن أفرجت السلطات التشيكية عنه اليوم إن الاتهامات التركية الموجهة ضده "كاذبة".

وأكد مسلم للصحفيين أنه كان على علم بوجود مذكرة اعتقال تركية بحقه، لكنه لم يأخذ ذلك على محمل الجد.

وأضاف أنه لم يقرر بعد إلى أين سيتوجه، لكن لديه تصريح إقامة في فنلندا، العضو في الاتحاد.

وكانت ممثلة محكمة براغ، ماركيتا بوتسي، أعلنت أن مسلم الموقوف مساء السبت الماضي تم إطلاق سراحه شرط ألا يتجنب جلسات المحكمة للنظر في قضيته مستقبلا، وعليه ألا يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا