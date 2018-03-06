امرأة تصرخ: "أنا الرب" وتحاول فتح باب الطائرة في الجو

قامت قوات الأمن في رحلة تابعة لخطوط "سكاي ويست"، بالسيطرة على راكبة حاولت فتح باب الطائرة وهي في الجو، أثناء رحلتها بين مدينتي سان فرانسيسكو وبويزي الأمريكيتين.

وتقدمت الراكبة من باب الكابينة محاولة فتحها، مسببة الرعب لدى الركاب الآخرين، وبررت المرأة فعلتها بأنها "الرب"، وانقض عليها رجال الأمن، ووثقوا يديها وقدميها، بينما ظلت تردد بهستيريا "أنا الرب".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة هبطت بسلام في مطار بويزي، ولم يصب أي من ركابها الـ"73" بأي ضرر، واصطحبوا المرأة لإجراء فحص طبي لها للتأكد من سلامتها العقلية.

وأعلن متحدث باسم شرطة مدينة بويزي، بأنه سيقدم تقريرا عن الحادث للمدعي العام المحلي، من أجل إقرار ما إذا كان سيوقع أية غرامات مالية على المرأة أم لا، وإن المباحث الفدرالية قد تتدخل لمراجعة تفاصيل القضية.

المصدر: وكالات