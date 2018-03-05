أمانو: إيران تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة بملفها النووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران تفي بالتزاماتها الخاصة بملفها النووي في إطار الاتفاق المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران.

وشدد أمانو في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة عقد في فيينا اليوم الاثنين أن إيران "تنفذ التزاماتها المتعلقة بالملف النووي"، مؤكدا أن الاتفاق يعد "مكسبا كبيرا للتحقق (من الأنشطة النووية)، والخلل به سيشكل خسارة كبيرة لنظام التحقق وللنهج التعددي".

وأوضح أمانو أن المحققين "تمكنوا من دخول جميع المواقع التي كنا بحاجة لزيارتها"، لافتا إلى أن الوكالة طلبت "المزيد من الإيضاحات" حول إبلاغ إيران الوكالة في يناير عزمها تطوير "وسائل دفع نووي بحرية" في المستقبل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم طهران بانتهاك الاتفاق مرارا، بانسحاب واشنطن "في أي وقت" من الاتفاق، معتبرا أنه يعاني من "ثغرات كارثية" وهو ما تنفيه إيران.

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وبموجب الاتفاق النووي، تعهدت إيران بإيقاف برنامجها النووي ليكون سلميا ومدنيا محضا مع ضمان عدم السعي لحيازة سلاح نووي، في مقابل الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة والغرب عليها.

المصدر: وكالات

أحمد باديان