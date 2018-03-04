مسؤول: تمسك ترامب بصهره كوشنير يضر بسير العمل في البيت الأبيض

رأى الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي أن تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصهره جاريد كوشنير كمستشار رئيسي له في إدارته، "يضر" به.

وقال كريستي، الذي شغل منصب رئيس الفريق الانتقالي خلال الفترة بين انتخاب ترامب رئيسا وتسلمه سلطاته: "بالنسبة إلى جاريد وايفانكا وأفراد العائلة الآخرين، أعتقد أن على الجميع أن يركز على ما هو أفضل شيء للرئيس".

وأضاف لشبكة "أيه بي سي": "للأسف وبسبب المعركة الداخلية (في البيت الأبيض) والتسريبات (الصحفية) فإنهم يضرون بالرئيس".

وعلى الرغم من الانتقادات، يبدو أن ترامب غير مستعد للتخلي حاليا عن صهره، الذي سلمه ملفات ساخنة مثل الشرق الأوسط والصين والمكسيك وإصلاح النظام القضائي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أكدت قبل أيام أن "جاريد لا يزال عنصرا مهما في الإدارة"، رغم منعه مؤخرا من الوصول إلى المعلومات المصنفة سرية والأكثر حساسية ما انعكس سلبا على دوره.

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المصدر: أ ف ب

علي جعفر