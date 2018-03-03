ترامب يسعى لإبعاد إيفانكا وزوجها عن البيت الأبيض

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير، من البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الموضوع، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير، بعد أن سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

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وتابعت أن بعض مساعدي الرئيس أعربوا عن شعورهم بالإحباط لأن كوشنير وزوجته، بقيا في البيت الأبيض، على الرغم من أن ترامب أخبرهما أنهما ما كان ينبغي عليهما أساسا القدوم إلى البيت الأبيض وينبغي أن يغادرا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تعتقد إيفانكا وزوجها أن جون كيلي هو عقبة في طريق نجاح الرئيس ترامب، وربطوا موقفه العدائي المزعوم بحضوره المستمر في الإدارة.

المصدر: وكالات

علي جعفر