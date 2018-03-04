نتنياهو يفاجئ زوجته على ارتفاع 4 آلاف متر

فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة، أثناء رحلتهما إلى واشنطن، وقدم لها باقة من الزهور بمناسبة ذكرى زواجهما الـ27.

وأظهر فيديو نشر على صفحات وسائل الإعلام، لحظة قيام نتنياهو بتهنئة زوجته، وبدت على سارة علامات المفاجأة، وقالت، كم هذا جميل، كيف تذكرت هذا؟،ومن ثم تبادل الزوجان القبلات.

زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب أرسلت باقة من الزهور إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارا اللذين يقيمان في البلير هاوس كما أرسلت لهما رسالة خطية كتبت فيها:



"نأمل أنكما ستستمتعان بمكوثكما في البلير هاوس ونتطلع إلى الالتقاء بكما قريبا. مع خالص تحياتي,

ميلانيا ترامب". pic.twitter.com/xvwSvOTPwZ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٤ مارس، ٢٠١٨

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح قبيل مغادرته إلى واشنطن، أنه "لا يوجد سبب يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أنا أتعامل مع الموضوع بحسن نية، وآمل ذلك من شركائي في الائتلاف".

قلت قبل مغادرتي البلاد إلى الولايات المتحدة:



"هذه هي زيارة مهمة للغاية. سألتقي صديقا كبيرا لإسرائيل وصديقا شخصيا كبيرا, وهو الرئيس ترامب. سأشكره في مقدمة الأمر على القرار التاريخي الذي قضى بنقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم في عيد الاستقلال. هذه هي هدية كبيرة جدا لدولتنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٤ مارس، ٢٠١٨

وكانت أحزاب "الحريديم" المتشددة، هددت بإجراء انتخابات مبكرة، في حال لم يوافق نتنياهو على مساومتها له حول قانون التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على "الحريديم"، مقابل المصادقة على ميزانية 2019.

المصدر: معا