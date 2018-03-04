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نتنياهو يفاجئ زوجته على ارتفاع 4 آلاف متر

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فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة، أثناء رحلتهما إلى واشنطن، وقدم لها باقة من الزهور بمناسبة ذكرى زواجهما الـ27.

وأظهر فيديو نشر على صفحات وسائل الإعلام، لحظة قيام نتنياهو بتهنئة زوجته، وبدت على سارة علامات المفاجأة، وقالت، كم هذا جميل، كيف تذكرت هذا؟،ومن ثم تبادل الزوجان القبلات.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح قبيل مغادرته إلى واشنطن، أنه "لا يوجد سبب يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أنا أتعامل مع الموضوع بحسن نية، وآمل ذلك من شركائي في الائتلاف".

وكانت أحزاب "الحريديم" المتشددة، هددت بإجراء انتخابات مبكرة، في حال لم يوافق نتنياهو على مساومتها له حول قانون التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على "الحريديم"، مقابل المصادقة على ميزانية 2019.

المصدر: معا

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