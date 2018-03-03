نتنياهو إلى واشنطن لبحث ملفي إيران وفلسطين

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفين الإيراني والفلسطيني، أثناء زيارته التي تستغرق 5 أيام لواشنطن.

وسيشارك نتنياهو الذي ترافقه زوجته سارة، في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل "آيباك" في نيويورك.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة ستستأنف التحقيق مع نتنياهو في قضية الرشوة المتعلقة بشركة بيزك للاتصالات، عقب عودته من الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر إعلامية، أن نتنياهو خضع للتحقيق بشبهة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ملف "بيزك 4000"، مضيفة أن الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء سارة في الملف ذاته، بشبهة تلقي الرشوة مع موظف عام والتوسط في الارتشاء.

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وأشار محامي سارة، إلى أن موكلته أدلت بشهادتها في مركز الشرطة ذاته قرب تل أبيب، وقال، إن "المقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة بعد أن تليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبها بها".

وذكرت صحف إسرائيلية، أن الشرطة تستجوب إيلوفيتش الشريك المسيطر في "بيزك" إلى جانب نيرهيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو، وهما محتجزان وينفيان ارتكابهما أي مخالفة.

المصدر: وكالات