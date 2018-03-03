اليونان لا تعتزم مبادلة جنودها مع تركيا

رفضت أثينا مبادلة جنديين يونانيين تحتجزهما أنقرة، بـ 8 جنود أتراك طلبوا اللجوء في اليونان، مشيرة إلى أن الأمر "مجرد أوهام".

وقال وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس للصحفيين، "هذه مجرد أوهام.. نحن لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل أسرى"، مؤكدا أن مثل هذه الروايات مصدرها الإعلام التركي.

ونقلت وكالة "آنا" الرسمية، عن كاتروغالوس قوله، "هذه حادثة ليست غريبة.. فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود".

واعتقل الجنديان اليونانيان بعد دخولهما الأراضي التركية الخميس الماضي، وقال الجيش اليوناني، أنهما ضلا طريقهما بسبب سوء الأحوال الجوية بينما كانا يقومان بدورية في منطقة قريبة من نهر "إيفروس"، الذي يفصل بين البلدين.

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وتؤكد أثينا أن عسكريها سيحاكمان الاثنين في مدينة أدرنة التركية، بتهمة الدخول غير المشروع إلى منطقة محظورة، في وقت ذكرت فيه وسائل الإعلام التركية أن العسكريين متهمان بـ"التجسس العسكري"، إضافة إلى تهم أخرى.

وكان ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في مروحية عشية المحاولة الانقلابية في تركيا في يوليو عام 2016، فيما ترفض السلطات اليونانية تسليمهم بحجة أنهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في بلادهم.

المصدر: أ ف ب