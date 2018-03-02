اتهام اثنين من العسكريين اليونانيين بالتجسس في تركيا

قررت محكمة تركية حبس اثنين من العسكريين اليونانيين، تم توقيفهما على الجانب التركي من الحدود مع اليونان.

ويتهم العسكريان اللذان تم توقيفهما في محافظة أدرنة التركية شمال غربي البلاد، وهما يحملان السلاح، بالتجسس والتسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة بصورة غير شرعية.

وتمت إحالة العسكريين إلى النيابة العامة، التي طالبت بحبسهما. وتمت مصادرة هاتفيهما النقالين لفحص بطاقات الذاكرة فيهما.

من جانبها، أعلنت قيادة الجيش اليوناني أن العسكريين دخلا الأراضي التركية عن طريق الخطأ، أثناء قيامهما بدورية على الحدود اليونانية وسط ظروف جوية سيئة. وأكدت الحكومة اليونانية أنها تتوقع إعادة العسكريين بسرعة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف