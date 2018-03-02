نشر رسالة الرئيس الأوكراني عام 2014 إلى بوتين

نشرت صفحة قناة RT باللغة الروسية في موقع انستغرام، الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش،إلى الرئيس فلاديمير بوتين، في مارس 2014، أثناء الانقلاب في أوكرانيا.

وفي خطابه قال يانوكوفيتش كـ"رئيس منتخب رسميا لأوكرانيا"، إن البلاد على وشك حرب أهلية بسبب الاستيلاء غير القانوني على السلطة في كييف. وتؤكد الرسالة أن أمن أوكرانيا وحقوق الشعب "وخاصة في جنوب شرقي البلاد والقرم" في خطر.

كما أشارت الرسالة إلى "الإرهاب المفتوح والعنف"، واضطهاد الناس لأسباب سياسية ولغوية، بتأثير من جانب الدول الغربية.

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وجاء في الرسالة: "في هذا الصدد، أناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب استخدام القوات المسلحة الروسية، لاستعادة القانون والسلام والنظام والاستقرار وحماية الشعب الأوكراني".

وكان الرئيس الأوكراني السابق، قد أكد سابقا خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الروسية، موسكو، أنه في خطابه إلى الرئيس الروسي، أشار إلى معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وأنه طلب إجراء مشاورات حول إدخال بعثة شرطية لحفظ السلام.

ووفقا ليانوكوفيتش، فإنه وجه حينها، نداءات مماثلة إلى الدول الضامنة لاتفاق السلام في فبراير 2014.

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المصدر: نوفوستي

إياد قاسم