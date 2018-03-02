طوكيو تطالب سيئول بإزالة تمثال فتاة معذبة يرمز لمعاناة نساء المتعة

طالبت اليابان سيئول بإزالة تمثال تم نصبه في إقليم كانغ-وون في كوريا الجنوبية يرمز لقضية استعباد الجيش الياباني الجنسي لمواطنات بلدان آسيوية احتلها خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية، أن السفارة اليابانية لدى سيئول طالبت خطيا الشهر الماضي الخارجية الكورية الجنوبية بتنفيذ تعهداتها التي بينها هدم تمثال "فتاة السلام" في مدينة كانغ-رونغ.

وقالت السفارة اليابانية في طلبها، إن حكومتي البلدين اتفقتا سنة 2015 على حل قضية نساء المتعة بشكل نهائي، وأن تمثال "فتاة السلام" ينتهك الاتفاق الذي وقع بين البلدين.

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وعللت السلطات اليابانية احتجاجها على هذا التمثال، بأنه يقع قرب حديقة كانغ-رونغ الأولمبية التي تنظم فيها بعض فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، وأن الرياضيين والسياح من دول مختلفة قد يشاهدون هذا التمثال.

وشيد تمثال "فتاة السلام" في 5 أغسطس 2015 داخل حديقة حركة 1 مارس، أي قبل اتفاق الحكومتين على حل قضية نساء المتعة.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان