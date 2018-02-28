ضبط أكثر من 600 كيلوغرام من الكوكايين الكولومبي في أوروبا

أعلنت الشرطة في ألبانيا عن ضبط 613 كيلوغراما من الكوكايين في حاويات للموز، قادمة من كولومبيا، ما يعتبر أكبر كمية من المخدرات صادرتها ألبانيا في تاريخها.

وصرحت قائدة الشرطة الألبانية، أردي فيليو، بأن قيمة شحنة الكوكايين تبلغ نحو 180 مليون يورو، وهي وصلت إلى ميناء دراس الألباني عبر إيطاليا ومالطا قبل 10 أيام، وقامت الأجهزة الأمنية بمتابعة مسارها.

وأضاف أن "سلطات ألبانيا، سوية مع شركائها الأجانب، تحقق في القضية للكشف عن كافة قنوات تهريب المخدرات، وجميع الأشخاص المتورطين في النشاط الإجرامي".

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين، عمر كل واحد منهما 25 سنة، وتبحث عن شخص ثالث يشتبه بضلوعه في نقل الحمولة.

يذكر، أن ألبانيا تعتبر نقطة ترانزيت لتهريب المخدرات مثل الكوكايين والهيروين إلى أوروبا، وهي أيضا مصدر تهريب الماريجوانا. وتتعرض ألبانيا للضغط من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يطالبها ببذل مزيد من الجهود لمحاربة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف