البنتاغون يتهم روسيا بسعيها لتغيير حدود الدول

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة والجبل الأسود تعملان "جنبا إلى جنب" مع باقي الحلفاء في الناتو، لمواجهة روسيا.

وتابع ماتيس خلال لقائه وزير دفاع الجبل الأسود، بريدراج بوسكوفيتش، أن "الولايات المتحدة فخورة بفرصة أن تكونوا حليفا، نحن نقف جنبا إلى جنب مع الحلفاء الآخرين في الناتو ضد تهديد الأمن الجماعي"، معتبرا أن روسيا "تهديد للأمن، وتحاول تغيير حدود الدول بالقوة، وتسعى لاستخدام حق الفيتو في القرارات الأوروبية وفي مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والأمن".

من جانبها تعتبر موسكو أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمثل تهديدا أساسيا لروسيا، وقد حذرت روسيا مرارا من تعزيز القدرات الهجومية للحلف الأطلسي على حدودها المباشرة وإجراءات نشر منظومة دفاعية مضادة للصواريخ في وسط أوروبا.

المصدر: وكالات

نادر همامي