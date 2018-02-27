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موسكو: سنتمسك باتفاق إيران النووي طالما تتمسك به أطراف أخرى

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موسكو: سنتمسك باتفاق إيران النووي طالما تتمسك به أطراف أخرى
Sputnik Valeriy Melnikov
سيرغي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لدبلوماسية أوروبية رفيعة تمسك موسكو بتطبيق التزاماتها المترتبة عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بخصوص الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده الدبلوماسي الروسي اليوم مع الأمين العام لإدارة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، حيث بحث الطرفان بالتفصيل تطورات الوضع حول الصفقة النووية، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان صدر عن الخارجية الروسية.

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وأضاف البيان أن ريابكوف شدد للدبلوماسية الأوروبية على تمسك موسكو بالاتفاق المبرم في عام 2015 وعزمها على مواصلة تطبيق مسؤولياتها بموجب هذه الصفقة طالما لم تتوقف الأطراف الأخرى فيها عن تحقيق ما يترتب عليها أيضا.

وأصبح الاتفاق المبرم في أعقاب المفاوضات الماراثونية بين طهران ومجموعة "5+1" في فيينا على وشك الانهيار في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران بموجب الصفقة مرة أخرى في مايو المقبل ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق.

المصدر: الخارجية الروسية

نادر عبد الرؤوف

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