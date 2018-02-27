ألمانيا.. حزب ميركل يدعم تشكيل ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الاشتراكيين

وافق حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس على اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب "الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي".

وأعرب الديمقراطيون المسيحيون عن دعمهم لتشكيل "ائتلاف عظيم" أثناء مؤتمر للحزب في العاصمة برلين، لتقترب بذلك ميركل خطوة جديدة من بدء فترة ولاية رابعة في منصب المستشارة.

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وأعلنت ميركل أثناء المؤتمر اختياراتها لتوزيع الحقائب في حكومة جديدة تتشكل من وزراء أصغر سنا، وذلك بغية "تجديد دماء الحزب" وإنهاء الخلافات بخصوص كيفية التصدي لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين.

ووافق حزب ميركل أثناء المؤتمر أيضا على اختيار حليف المستشارة، أنجريت كرامب-كارنباور، أمينا عاما جديدا له.

وستعلن في الرابع من مارس المقبل نتائج تصويت الديمقراطيين الاشتراكيين بخصوص تشكيل ائتلاف حكومي.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف