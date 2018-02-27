مذكرات قاسم سليماني بالعربية تصفه بـ"كابوس داعش والغرب الرئيس"!
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ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن جمعية المعارف اللبنانية نشرت ووزعت كتابا احتوى مذكرات اللواء قاسم سليماني باللغة العربية في أسواق الكتب اللبنانية.
وأفادت الوكالة بأن مذكرات اللواء قاسم سليماني تروي على لسانه "فترة الدفاع المقدس" أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وتحتوي على صور لسليماني في مناطق العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية الإيرانية.
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ورأت مقدمة الكتاب أن اللواء قاسم سليماني تحول عقب حروب الأعوام الماضية في العراق وخاصة بعد حرب سوريا إلى "قائد عالمي معروف"، مضيفة أن سليماني "هو كابوس داعش والغرب الأساسي".
ووصفت المقدمة اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه "رفيق متواضع" و"قائد ذو أخلاق وأوصاف حميدة".
المصدر: تسنيم
محمد الطاهر
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