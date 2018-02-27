واشنطن ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال 30 يوما

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال 30 يوما.

وقال الوزير، وفقا لما كتبه مراسل وكالة "بلومبرغ" على "تويتر": "يمكنكم توقع، أن تكون العقوبات (الجديدة) خلال الـ 30 يوما القادمة. إننا ننفذ كل العقوبات الحالية ونفرض عقوبات جديدة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايذر ناويرت، أعلنت في وقت سابق، أن الخارجية الأمريكية قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا مدرجين في ما يسمى بـ "قائمة مولير"، وذلك على خلفية مزاعم التدخل في انتخابات عام 2016.

وفرضت الولايات المتحدة، عددا من العقوبات ضد روسيا على خلفية الوضع في شبه جزيرة القرم، وفي دونباس، وكذلك بسبب "التدخل" في الانتخابات.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب.

كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

هذا ونفت روسيا أكثر من مرة مزاعم الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي