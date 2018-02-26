مسؤول روسي: لن يرفعوا عقوباتهم عنا إلا في حال ضعفنا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا "ستبقى إلى الأبد ولن ترفع إلا إذا أصبحنا ضعفاء مرة أخرى".

وأضاف روغوزين في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" نشرت اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات ستستمر طويلا، قائلا "إلى الأبد لأن العقوبات هي رد فعل لعدو عنيد قديم، ولن يرفعها إلا إذا أصبحنا ضعفاء مرة أخرى".

واعتبر روغوزين أن العقوبات المفروضة على روسيا هي فرصة لإظهار أفضل السمات الوطنية.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا اقتصادية ضد روسيا عام 2014، بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى قوامها.

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وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يجيز توسيع العقوبات ضد روسيا في قطاعات اقتصادية محددة.

وفيما بعد أصدرت وزارة المالية الأمريكية يوم 30 يناير الماضي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله