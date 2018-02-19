تيلرسون: ننظر في فرض عقوبات جديدة على رجال أعمال روس
Globallookpress
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أشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية إضافة أسماء رجال أعمال روس جدد إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وفي حديث لقناة CBS التلفزيونية أضاف: "لقد اتخذنا بالفعل بعض الخطوات في هذا الاتجاه، التي ووفقا للقانون، منعت تنفيذ عدد من التوريدات العسكرية الروسية. ونحن ننظر في الوقت الراهن في من يمكن إضافته من الشخصيات الروسية إلى قائمة العقوبات".
المصدر: انترفاكس
ادوارد سافين
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