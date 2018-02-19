تيلرسون رهن إشارة من كوريا الشمالية للتفاوض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إبقاء واشنطن على قنوات الاتصال مفتوحة مع بيونغ يانغ، وانتظارها تلقي الإشارة منها للوقوف على مدى استعدادها للتفاوض مع بلاده.

وأضاف في حديث لقناة "سي بي أس" الأمريكية: "بصفتي وزيرا للخارجية، يقتضي عملي التأكد من أن الكوريين الشماليين يدركون أن قنواتنا مفتوحة، وأنا في حالة من الترقب. لا أوجه الكثير من الرسائل الآن، لكنني أترقب أن أستمع منهم لمدى استعدادهم للحوار".

وأضاف: عندما ستجهز بيونغ يانغ لذلك، ستخبرني. نحن نتلقى منهم الرسائل، وأعتقد أننا صريحون جدا في الطريقة التي نريد من خلالها الحوار معهم".

نحن لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحن نستخدم عصا غليظة وهذا ما يحتاجونه لكي يفهموا. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

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وأشار إلى أن بلاده ستستمر في الضغط على كوريا الشمالية، حتى ولو أعلنت استعدادها للتفاوض.

وفي وقت سابق اقترحت روسيا والصين على بيونغ يانع إعلان وقف مؤقت للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ، كما اقترحتا على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعليق مناوراتهما العسكرية في المنطقة للحفاظ على استقرار شبه الجزيرة الكورية، إلا أن واشنطن تجاهلت هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان