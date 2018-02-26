جونسون: استدعيت السفير الروسي لبحث الأوضاع في الغوطة الشرقية

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه استدعى السفير الروسي في لندن، ألكسندر ياكوفينكو، على خلفية الأوضاع في غوطة دمشق الشرقية.

وقال جونسون في تصريح أدلى به في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "استدعيت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية كي يطلعنا على خطط بلاده بشأن تنفيذ القرار 2401 (لمجلس الأمن الدولي). ولم يتسن لوكالة "تاس" الروسية الحصول على تعليق فوري على هذا النبأ من السفارة الروسية في لندن.

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ويتهم الغرب دمشق بأن قواتها تقصف الغوطة الشرقية، بدعم من روسيا وإيران، بطريقة عشوائية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وترفض دمشق وموسكو هذه الاتهامات، مؤكدتين أن الضربات تستهدف مسلحي المجموعات الإرهابية التي تقصف دمشق، بما فيها ممتلكات روسية في المدينة، بصورة مستمرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه، "بتوجيه من الرئيس الروسي، ولتفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، تعلن هدنة إنسانية يوميا، اعتبارا من 27 فبراير، أي من الغد، في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا".

ويوم السبت الماضي، تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2401 الذي يقضي بإعلان هدنة إنسانية في عموم سوريا لمدة 30 يوما.

المصدر: وكالات

قدري يوسف