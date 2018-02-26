بعد فقدانهم الأمل.. أهالي طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة يطلقون حملة بحث متطورة

بدأ أقارب طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي منذ نوفمبر الماضي، حملة لتمويل جهود بحث أكثر تطورا عن الغواصة الحربية المنكوبة.

وتم تأسيس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق مناقصة للتوصل لأفضل عرض للبحث عن الغواصة "آرا سان خوان". ويأمل أقارب طاقم الغواصة في جمع 250 ألف دولار للاستعانة بخدمات شركة خاصة في مجال البحث.

وقالت أسر الضحايا في دعوتها الإلكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والأجنبية "نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا. نحن نجمع أموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات".

وخصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

وفقدت الغواصة في المحيط الأطلسي في منتصف نوفمبر العام الماضي، وشارك نحو 24 دولة في البحث عنها.

ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه واندلاع حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

ولا يزال تحقيق البحرية الأرجنتينية في أسباب الحادث مفتوحا.

وكان ذوو الضحايا قد دعوا، خلال لقائهم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في 7 فبراير الماضي، إلى توسيع نطاق البحث وزيادة التمويل الحكومي لجهود البحث.

المصدر: أ ف ب

نادر همامي