زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال قوي، الأحد، بابوا غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ7.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.

هذا ولم يتم الإعلان بعد عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة شمال أستراليا، في منطقة حزام النار التي تشبه حدوة حصان وتقع على سواحل المحيط الهادئ، حيث تكثر في هذه المنطقة الزلازل والبراكين، كما تلتقي فيها طبقات مختلفة من القشرة الأرضية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي