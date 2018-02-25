تواصل حملة اعتقالات نشطاء البيئة في إيران

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الأحد عن توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس، على صلة بملف ناشط البيئة كاووس سيد إمامي الذي انتحر في السجن قبل أسبوعين.

وأوضح المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية، حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي، للصحفيين أن الاعتقال جاء في محافظة هرمزكان جنوب البلاد، مضيفا أن القانون لا يسمح في المرحلة الراهنة من التحقيق بالكشف عن تفاصيل إضافية.

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وذكر المتحدث أن هؤلاء المعتقلين ليسوا أجانب، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من تقفان وراء "قضية التغلغل" هذه.

وتابع المسؤول أن الأشخاص الذين يريدون التغلغل "يموهون ظاهرهم ليتطابق مع البيئة، وإلا فإن الجميع سيشكون بهم".

وسبق أن أفاد موقع "تابناك" الإيراني بأن المعتقلين الثلاثة من أعضاء جمعية حماية البيئة في لاور دين، وألقي القبض عليهم في مدينة بندر لنجة الساحلية.

وأعقب توقيفهم اعتقال ثمانية نشطاء في "الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية"، أكبر منظمة مدافعة عن البيئة في البلاد، في الشهر الماضي، ووجهت إليهم تهمة جمع معلومات سرية عن أماكن استراتيجية تحت ستار مشروعات علمية وبيئية.

وكان بين هؤلاء المعتقلين مؤسس الجمعية كاووس سيد إمامي (63 عاما) حامل الجنسية الإيرانية والكندية المزدوجة، وانتحر في زنزانته.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف