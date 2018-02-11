ناشط بيئة إيراني ينتحر في السجن

توفي الأكاديمي وناشط البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي الذي سجنته السلطات الإيرانية في الشهر الماضي.

وكتب الموسيقار رام إمامي، نجل الأكاديمي المتوفي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تلقى بلاغا رسميا بوفاة والده الجمعة، وأشير فيه إلى أن هذه الوفاة كانت انتحارا، دون تقديم أي معلومات إضافية.

وكان الأكاديمي المتوفي يتولى منصب عضو مجلس الإدارة في الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية الذي يسعى إلى حماية حيوانات إيران النادرة، وحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بالولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي عن اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس، قائلا إنهم كانوا يجمعون معلومات سرية في أماكن استراتيجية تحت ستار مشروعات علمية وبيئية، ومن المرجح أن الحديث يدور عن سيد إمامي وعدد من زملائه.

وأشار "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ من نيويورك مقرا له أن تسعة موظفين من الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية على الأقل، اعتقلوا في اليوم نفسه مع سيد إمامي، بمن فيهم الأمريكي من أصول إيرانية، مراد طاهباز.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف