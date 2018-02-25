طهران تطلب من الرياض زيادة حصتها في الحج

طلبت إيران من السعودية زيادة حصتها في الحج هذا العام بمقدار 5 آلاف ليصل العدد الإجمالي من الحجاج الإيرانيين إلى 90 ألفا، بحسب تصريح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.

وأكد محمدي، اليوم الأحد، أن موسم هذا العام سيكون كموسم العام السابق وأن تسجيل أسماء الراغبين في التوجه إلى السعودية لأداء فريضة حج هذا الموسم سيبدأ في الـ27 فبراير الجاري، فيما ستبدأ رحلات الحج في الـ17 يوليو المقبل، حيث ستكون المدة التي سيقضيها الحجاج الإيرانيون في السعودية 40 يوما.

وأضاف: "اقترحنا على الجانب السعودي إضافة 5 آلاف حاج إلى عدد الحجاج الإيرانيين حتى يصل العدد النهائي إلى 90 ألف حاج.

وأوضح محمدي أن نقل الحجاج سيتم عبر شركة الخطوط الجوية الإيرانية والخطوط السعودية إلى المدينة المنورة وجدة، حيث ستنقل الشركة الإيرانية الحجاج إلى المدينة المنورة وتنقلهم الشركة السعودية إلى جدة بدءا من 17 يوليو.

المصدر: تسنيم

إينا أسالخانوفا