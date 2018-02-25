بيونغ يانغ تعتبر عقوبات واشنطن الأخيرة ضدّها "عملا حربيا"

اعتبرت بيونغ يانغ، اليوم الأحد، العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها "عملاً حربياً"، ومع ذلك أرسلت دبلوماسيا مسؤولا عن شؤون أمريكا ضمن وفدها الرفيع إلى جارتها الجنوبية.

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وأدانت كوريا الشمالية أحدث حزمة عقوبات، فرضتها عليها الولايات المتحدة، واتهمت واشنطن بمحاولة تقويض التحسن في العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، أن "الكوريتين تعاونتا معا بفعالية ونجح الأولمبياد". وأضافت: "لكن الولايات المتحدة افتعلت عقوبات جديدة واسعة النطاق على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل الحفل الختامي للأولمبياد"، لإعاقة التقارب مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية. وذكرت أن أي حصار تفرضه الولايات المتحدة سيعتبر عملا عدائيا.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، عن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزلة بيونغ يانغ وتضييق الخناق عليها، وذلك بعيد وصول ابنته ومستشارته إيفانكا إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل اختتام الألعاب الأولمبية.

وتستهدف هذه العقوبات أكثر من 50 سفينة وشركة نقل بحري، وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن الشركات والسفن المستهدفة تساعد كوريا الشمالية في الالتفاف على القيود الكثيرة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

ووصل تشوي نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية إلى سيئول اليوم كعضو في وفد كوريا الشمالية .

وقال خبراء إن كوريا الشمالية قد تستثمر هذه الزيارة لتوضيح موقفها بشأن برنامجها للأسلحة النووية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس