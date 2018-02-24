وفد تركي يرأسه مسؤول من حزب أردوغان في مصر

شارك ممثل البرلمان التركي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي أركوسكون، السبت، في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الوفد التركي علي أركوسكون، إن العلاقات المصرية التركية وطيدة، وأن أي خلافات بين البلدين ستُزال تدريجيا، مؤكدا أن مصر وتركيا بلدان قويان في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وهذا أمر مهم جدا ويجب الالتفات إليه.

وأضاف أركوسكون في تصريح لصحفية "اليوم السابع" المصرية، على هامش اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قائلا: "نحن كنواب منتخبين من الشعب، علينا إزالة أسباب عدم التفاهم بين الشعوب والدول، وقد جئت من تركيا وجلست إلى طاولة اجتماعات واحدة تضم دولا مختلفة، وبرئاسة مصرية، دلالة على أن أي خلافات أو صعوبات مع تركيا، سواء سياسية أو غير ذلك، ستتم إذابتها تدريجيا".

وبيّن البرلماني التركي أن الخلافات تحدث داخل الأسرة الواحدة وأحيانا بين الدول وهذا أمر طبيعي.

وفى تعليقه على الأزمة الأخيرة المتمثلة في اعتراض تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، قال إركوسكون: "من جانبنا ليست هناك أي مشكلة مع الجانب المصري، المشكلة تخص الجانب القبرصي، تركيا تدافع عن حقوقها في البحر المتوسط والحدود الإقليمية مع قبرص".

وبخصوص اللجوء إلى التصعيد العسكري، أفاد رئيس الوفد بأنه لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص رئيسي لجنتي الطاقة والدفاع"، لكنه أكد أنه شخصيا يستبعد هذا الأمر.

ونشر الموقع الرسمي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط صورا للاجتماع الذي حضره نائب رئيس البرلمان الأوروبي وممثلي كل من البرلمانين الإيطالي والتركي.

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري

ياسين بوتيتي