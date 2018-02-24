مقتل شخص وإصابة 10 في انفجار جنوب أفغانستان

قتل شخص على الأقل وأصيب 10 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة "باجفاك" ("Pajhwok") الأفغانية عن الشرطة المحلية، أن الانفجار وقع في طريق رئيسي في مدينة لاشكار غاه قرابة الساعة 9:05 صباحا بالتوقيت المحلي (0435 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم السبت، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وإصابة 10 آخرين بينهم طلاب، وإلحاق أضرار في مباني محطتي تلفزيون محليتين.

وكان انفجار آخر هز صباح اليوم السبت كابل وأدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتدل معلومات البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان على أن نحو 3,5 ألف مدني قتلوا، وأصيب أكثر من 7 آلاف آخرين في أفغانستان عام 2017.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا