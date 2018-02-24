توقيف سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا للبيت الأبيض

أوقفت الشرطة السرية الأمريكية أمس الجمعة سيدة مسلحة بمسدس صدمت بسيارتها حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادر في الشرطة السرية أن سائقة السيارة جيسيكا فورد البالغة من العمر 35 عاما، معروفة لدى عناصر الشرطة السرية، وهي تعاني من اختلال عقلي، ولم تكن تستهدف أمن الرئيس الأمريكي، وأنه تم توجيه اتهامات رسمية إليها.

وأشارت المصادر إلى أن فورد لم تحاول إلحاق الضرر بأحد، وأن سرعة سيارتها لحظة اصطدامها بالحاجز كان صغيرة للغاية. أما المسدس في يديها، فقالت الشرطة إنه لم يكن موجها إلى أحد.

من جهتها قالت وسائل إعلام، إن المقر الرئاسي أغلق لمدة حوالي نصف الساعة.

وكانت جيسيكا فورد قد حاولت العام الماضي تسلق الحاجز الأمني للبيت الأبيض، الأمر الذي أسفر عن إصدار قرار يحظر عليها الاقتراب من المبنى.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايكا