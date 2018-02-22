صهر أردوغان يرد على الرئيس القبرصي

قال صهر الرئيس التركي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برات ألبيراك، الخميس، ردا على دعوة رئيس قبرص اليونانية استئناف المفاوضات بين البلدين، إن تركيا لن تسمح بأعمال حفر من طرف واحد.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في بيان الأربعاء، إن عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من المعارضة القوية من جانب تركيا والقبارصة الأتراك المنفصلين عرقيا بالجزيرة.



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وأفاد أناستاسيادس بأن أي ثروة محتملة تتولد عن اكتشافات جديدة للغاز سيتم تقاسمها بشكل عادل مع جميع المواطنين القبارصة بعد إعادة توحيد الجزيرة، وأضاف أنه سيتم إيداع أي عائدات من الغاز في صندوق سيادي سيتم تأسيسه.

وكرر أناستاسياديس مناشدته استئناف محادثات السلام بشرط أن تتوقف تركيا عن عرقلة التنقيب في جنوب شرق الجزيرة.

وكان رئيس قبرص اليونانية قد اتهم تركيا بمنعهم عن من التنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل الجزيرة، إلا أنه تحدث عن إمكانية استئناف المفاوضات القبرصية التركية من جديد في حال توقفت تركيا عن تعطيل أعمال التنقيب.

وانقسمت قبرص إلى منطقة القبارصة اليونانيين في الجنوب المعترف بها دوليا والمنطقة الشمالية التركية للقبارصة الأتراك في 1974، عندما غزت تركيا الجزيرة بعد انقلاب نفذه موالون للوحدة مع اليونان.

وتعترف تركيا وحدها باستقلال الشطر القبرصي التركي، وتحتفظ بأكثر من 35 ألف جندي في المنطقة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

ياسين بوتيتي