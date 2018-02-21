نيقوسيا تدعو أنقرة إلى العودة للتفاوض

اعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن القبارصة اليونانيين والأتراك سيستفيدون على حد سواء من الغاز في حال اتحادهم، داعيا أنقرة لوقف التنقيب عن الغاز في مياه قبرص الإقليمية.

وأضاف أناستاسيادس في بيان صدر عن الرئاسة القبرصية: "خطاب تركيا والقبارصة الأتراك غير مبرر ولا أساس له، ولا يخدم مصالح الشعب القبرصي ... إن خطة جمهورية قبرص في قطاع الطاقة ستمضي قدما...أدعو علنا تركيا والقبارصة الأتراك للاستجابة فورا لدعوتي، والعودة إلى طاولة المفاوضات، شرط أن يسبقها وقف انتهاك الحقوق السيادية" لقبرص في منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وتابع: "موارد الطاقة غير المستغلة هي ملك للدولة، وسيتم تقاسمها مع القبارصة الأتراك عند إعادة توحيد الجزيرة. هدفنا استكشاف موارد الهيدروكربون في قبرص بالكامل، وفي أفضل شروط ممكنة لتحقيق الفائدة القصوى لجميع سكان قبرص".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حذر شركات النفط العالمية من "ألا تتخطى الحدود" في شرق المتوسط، فيما منعت بوارج حربية تركية سفينة حفر إيطالية من التنقيب عن الغاز في مياه قبرص، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين قبرص وتركيا، فضلا عن تجدد التوتر في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا.

يشار إلى أن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، منقسمة إلى شطرين منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك "منطقة عازلة" تديرها الأمم المتحدة، ولا يعترف بالشطر التركي وهو "جمهورية شمال قبرص التركية"، سوى تركيا وحدها.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة