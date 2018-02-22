قافلة مساعدات إنسانية روسية تعبر الحدود إلى دونباس

عبرت قافلة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بمساعدات إنسانية لسكان دونباس، الحدود الروسية الأوكرانية بنجاح.

وقال ممثل المديرية الجنوبية في الجمارك الروسية ستانيسلاف هابيلين، إن القافلة تضم أكثر من 40 سيارة شاحنة ومحملة بأكثر من 430 طنا من السلع المختلفة - طعام للأطفال ومواد طبية.

وبعد عبورها الحدود الدولية انقسمت القافلة إلى مجموعتين، الأولى توجهت نحو نقطة التفتيش في "دونيتسك"، والثانية –نحو "ماتفيف كورغان".

وشدد ممثل الجمارك الروسية، على أنه تم تفتيش القافلة التي عبرت الحدود مع أوكرانيا مع مراعاة كل القواعد الدولية المتعلقة بذلك، ومن ثم واصلت طريقها نحو دونيتسك ولوغانسك.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ترسل بشكل دوري قوافل المساعدات الإنسانية لسكان جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين