منح الجنسية الأمريكية لوالدي ميلانيا ترامب

قال المحامي مايكل أولدز، الذي يمثل مصالح زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إن فيكتور كنافس والد ميلانيا ترامب ووالدتها أماليا سيحصلان قريبا على الجنسية الأمريكية

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"عن المحامي القول، إن فيكتور كنافس وزوجته، موجودان في الولايات المتحدة بشكل قانوني "ويتمتعان بوضع المقيمين الدائمين".

ولم يحدد مايكل أولدز، متى أنتقلت حماة ترامب وزوجها من سلوفينيا إلى أمريكا وكيفية حصولهما على " البطاقة الخضراء".

وأشارت الصحيفة إلى أن والدي ميلانا ترامب "ينتظران إبلاغهما بتاريخ مراسم تسلم الجنسية الأمريكية".

ويأتي كل ذلك بعد أن أثارت منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعارض تشديد قواعد دخول المهاجرين إلى البلاد، موضوع وجود حق قانوني لدى والدي ميلانا يسمح لهما بالإقامة في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن، ميلانيا ترامب من مواليد مدينة نوفو ميستو في سلوفينيا ( عندما كانت ضمن يوغوسلافيا السابقة) وهي تقيم منذ عام 1996 في نيويورك و في يناير 2005 تزوجت من دونالد ترامب وبعد ذلك بعام واحد نالت الجنسية الأمريكية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين