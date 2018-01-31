قفزة في السياحة السلوفينية بفضل ميلانيا ترامب

ذكر مكتب الإحصاءات في سلوفينيا، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الأجانب قفز بنسبة 17% خلال 2017 ليبلغ 3.4 مليون سائح، لأنها مسقط رأس سيدة البيت الأبيض ميلانيا ترامب.

وولدت ميلانيا ترامب في مدينة سيفنيكا جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء والانتقال إلى الولايات المتحدة لتفوز بقلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ونجحت سلوفينيا في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية آمنة وخلابة في قلب أوروبا، إذ تمكنت من زيادة عدد السياح بشكل كبير للعام الرابع على التوالي.

أما معظم السياح الأجانب الذين قصدوا البلاد فهم من إيطاليا، وألمانيا، والنمسا، إذ زاد عدد السياح الوافدين من ألمانيا بنسبة 26% على أساس سنوي.

ووفق أحدث البيانات المنشورة، ارتفع عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة بنسبة 24 % خلال نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا