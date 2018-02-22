واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"

أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الدفاع النووي والصاروخي روبرت سوفر، أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد معاهدة "ستارت-3" بعد عام 2021.

وقال في مجال رده على سؤال حول هل ستمدد واشنطن هذه الوثيقة لمدة 5 سنوات أخرى: "تشير عقيدتنا النووية، إلى أننا سنواصل العمل بهذه المعاهدة، ولكن لم نتخذ بعد القرار حول تمديدها أي حتى العام 2026".

وتنص الوثيقة الموقعة في 8 أبريل 2010، في براغ، (دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير من العام التالي) على أنه يجب أن يبقى لدى روسيا والولايات المتحدة، بحلول 5 فبراير 2018، ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا، وما لا يزيد على 700 وسيلة نقل لهذه الرؤوس بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية في الغواصات والقاذفات الثقيلة، أو ما لا يزيد على 800 وسيلة نقل منتشرة وغير منتشرة. وستبقى المعاهدة سارية المفعول حتى عام 2021، مع إمكانية تمديدها بعد ذلك لمدة خمس سنوات.

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وتلزم معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت-3"، روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس القتالية ووسائل نقلها، مرتين في السنة.

من جانبها ذكرت موسكو في وقت سابق، أنها لا تستطيع القول إن واشنطن نفذت بالكامل التزاماتها وفق المعاهدة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين