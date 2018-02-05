ريابكوف: هناك ارتباط عضوي بين معاهدتي ستارت والدرع الصاروخية

ترى الخارجية الروسية، أن أهمية موضوع الدفاع المضاد للصواريخ ازدادت بالنسبة للعلاقات الروسية- الأمريكية، بعد نشر الولايات المتحدة وثيقة العقيدة النووية الجديدة .

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الاثنين، إلى وجود ارتباط لا ينفصم بين معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت" ومعاهدة الدفاع المضاد للصواريخ.

وشدد على عدم وجود حوار حول هذا الموضوع بين موسكو وواشنطن منذ فترة طويلة وقال إن الوقت قد حان الآن لاستئنافه.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين