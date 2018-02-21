إليزابيث الثانية تستأجر قطعة أرض في وسط كييف

استأجرت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، قطعة أرض في وسط عاصمة أوكرانيا مساحتها 1.6 ألف متر مربع.

وجاء في قرار للمجلس البلدي لمدينة كييف نشر على موقع kievvlast.com.ua: "تم تأجير صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا وحاكمة كندا، قطعة أرض مساحتها 0.1622 هكتار لمدة 49 عاما وتقع في شارع كوستيلنايا 13 بمنطقة شيفتشينكو بمدينة كييف".

وذكر المجلس أن قيمة الإيجار الشهرية تبلغ 568 ألف هريفنا (حوالي 20750 دولارا).

وسيتوجب على ممثلي الملكة البريطانية تسليم الوثائق الضرورية إلى الإدارة المحلية خلال شهر.

وفي وقت سابق ذكرت الأنباء أن الملكة إليزابيث الثانية استأجرت في نفس الموقع مكتبا بمساحة 2200 متر مربع.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





