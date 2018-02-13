مباحثات سرية لاختيار خليفة الملكة إليزابيث الثانية

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية الثلاثاء، النقاب عن أن رابطة دول الكومنولث بدأت إجراء محادثات سرية لتحديد من سيخلف الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها.

والملكة إليزابيث الثانية (92 عاما) هي الملكة الدستورية لـ16 دولة من مجموع 53 هي دول الكومنولث حاليا.

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وذكرت الصحيفة البريطانية أنه جاء في أجندة أعمال القمة، (اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي") والتي تعقدها مجموعة رفيعة المستوى من مسؤولي الكومنولث في لندن، أن نقاشات ستُجرى بشأن اعتبارات أوسع للحكم.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن الأمير تشارلز سيصبح ملكا عقب وفاة والدته، إلا أن رئاسة الكومنولث ليست منصبا وراثيا ينتقل تلقائيا للأمير تشارلز أمير ويلز الذي سيكون رئيس 15 دولة فقط في الكومنولث من بين 53 دولة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن "بي بي سي" أنه في الوقت الذي يفترض عدد كبير من مسؤولي الكومنولث أنه لن يكون هناك بديل حقيقي لتشارلز، فإن محادثات أُجرِيت سابقا بشأن انتخاب زعيم فخري لتحسين الصورة الديمقراطية للمنظمة.

ولفتت إلى أن مسؤولي الكومنولث من المقرر أن يسلموا تقريرا لرؤساء حكومات دول الكومنولث عما تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي سيعقد في لندن في أبريل/ نيسان المقبل.

المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية

ياسين بوتيتي